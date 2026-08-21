Vivre et combattre dans un fort militaire, Musée du fort de la Pompelle, Puisieulx

Informations pratiques

Vivre et combattre dans un fort militaire 19 et 20 septembre Musée du fort de la Pompelle Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Une visite commentée plonge les participants dans l’histoire du fort Séré de Rivières, occupé par les régiments allemands au début de la Première Guerre mondiale, puis repris par les soldats français et alliés qui assurèrent la défense de Reims, pendant tout le conflit.

Par un médiateur des musées historiques.

Musée du fort de la Pompelle route de Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx, France Puisieulx 51500 Marne Grand Est 0326491185 https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-du-fort-de-la-pompelle [{« owner »: {« uid »: 54638903, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: 90, « bookingContact »: « public-mh@reims.fr », « venueId »: 151931, « description »: « Cette visite plonge les participants dans l’histoire de ce fort Su00e9ru00e9 de Riviu00e8res, occupu00e9 par les ru00e9giments allemands au du00e9but de la Premiu00e8re Guerre mondiale puis repris par les soldats franu00e7ais et alliu00e9s qui assuru00e8rent la du00e9fense de Reims pendant tout le conflit.nPar un mu00e9diateur des musu00e9es historiques », « dates »: [{« quantity »: « 10 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789806600000, « id »: 1}, {« quantity »: « 10 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789893000000, « id »: 2}], « category »: « VISITE_GUIDEE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] Un lieu de mémoire majeur de la première guerre mondiale, présentant une riche collection dans un fort érigé entre 1880 et 1883 entièrement rénové pour mieux raconter l’expérience des hommes et la dureté des combats en Champagne et à Reims. RD 944 : route de Châlons-en-Champagne

Une visite commentée plonge les participants dans l’histoire du fort Séré de Rivières

©Musée du fort de la Pompelle – Ville de Reims –