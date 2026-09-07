Un grand bain d’arts aux jardins – Artistes plasticiens, La note bleue …, Éco-lieu d’A Petits PAS dans le Jardin de JADE, Ruisseauville

samedi 12 septembre 2026 · Éco-lieu d’A Petits PAS dans le Jardin de JADE · Ruisseauville

Informations pratiques

Un grand bain d’arts aux jardins – Artistes plasticiens, La note bleue … Samedi 12 septembre, 15h00 Éco-lieu d’A Petits PAS dans le Jardin de JADE Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00

Éco-lieu d’A Petits PAS dans le Jardin de JADE D154 Ruisseauville Ruisseauville 62310 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://apetitspas.net/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Equipe.A.Petits.PAS/?locale=fr_FR »}]

Un petit bain d’art au jardin, les arts plastiques, les livres, les contes et les histoires s’invitent avec plus de 12 ateliers pour petits et grands. Pas-de-Calais