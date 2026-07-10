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Un hérisson, une taupe… Parc du Grand Blottereau Nantes

mercredi 9 septembre 2026 · Parc du Grand Blottereau · Nantes

Un hérisson, une taupe… Parc du Grand Blottereau Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
11:00
Lieu
Parc du Grand Blottereau
Adresse
Boulevard Auguste Péneau
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-09 11:00 – 11:45
Gratuit : non Sur inscription Tout public – Age minimum : 3 et Age maximum : 6 

À priori, l’un déambulant sur le sol et l’autre parcourant le sous-sol, ils ne sont pas faits pour se rencontrer. Et pourtant…À partir d’une histoire, partez à leur rencontre ! En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc du Grand Blottereau???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau 06 64 10 58 24 https://my.weezevent.com/biodiversete-2026


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