Un homme qui danse Janloup Bernard & Clarisse Bernez-Cambot Labarta Compagnie 3B Théâtre Quintaou / Petite salle Anglet

Informations pratiques

Anglet

Un homme qui danse Janloup Bernard & Clarisse Bernez-Cambot Labarta Compagnie 3B

Théâtre Quintaou / Petite salle 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-09 20:00:00

fin : 2027-03-09 21:30:00

Date(s) :

2027-03-09

Accompagnée par l’auteur Victor Jestin, la compagnie 3B réécrit pour le théâtre son roman L’Homme qui danse. Avec une talentueuse équipe composée de deux comédiens et d’un danseur qui incarnent à eux seuls une multitude de personnages, la pièce tente de décrypter le monde dans lequel nous vivons, un monde en profonde mutation.

C’est l’histoire d’Arthur, de ses 17 à ses 39 ans. Il vit dans une petite ville sur les bords de la Loire. Mal à l’aise en société, il organise sa vie autour de La Plage, une boîte de nuit généraliste où il passe de plus en plus de temps, au point d’abandonner toute vie sociale, son travail, sa famille, ses amis, jusqu’à la dissolution de sa personnalité. Toujours plus seul alors qu’il est entouré de gens, Arthur semble en décalage. Alors, dans le brouhaha de la foule, on tend l’oreille pour entendre son histoire. Arthur est une véritable énigme. .

Théâtre Quintaou / Petite salle 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 73 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Un homme qui danse Janloup Bernard & Clarisse Bernez-Cambot Labarta Compagnie 3B

L’événement Un homme qui danse Janloup Bernard & Clarisse Bernez-Cambot Labarta Compagnie 3B Anglet a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Anglet