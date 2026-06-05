Beaucourt

Un jardin extraordinaire

Beaucourt Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 09:30:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Situé au coeur du patrimoine Japy et protégé d’une grille à l’ancienne, cet écrin de verdure qui mixe jardin à la française et jardin à l’anglaise vous sera dévoilé en compagnie de leurs accueillants propriétaires. Dans le potager, les propriétaires mettent en application des principes de culture qui favorisent la biodiversité et sauvegardent le patrimoine végétal local.

Sur réservation .

Beaucourt 90500 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Un jardin extraordinaire

L’événement Un jardin extraordinaire Beaucourt a été mis à jour le 2026-06-05 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)