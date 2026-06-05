Un jardin extraordinaire Beaucourt
Un jardin extraordinaire Beaucourt lundi 20 juillet 2026.
Beaucourt
Un jardin extraordinaire
Beaucourt Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 09:30:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Situé au coeur du patrimoine Japy et protégé d’une grille à l’ancienne, cet écrin de verdure qui mixe jardin à la française et jardin à l’anglaise vous sera dévoilé en compagnie de leurs accueillants propriétaires. Dans le potager, les propriétaires mettent en application des principes de culture qui favorisent la biodiversité et sauvegardent le patrimoine végétal local.
Sur réservation .
Beaucourt 90500 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Un jardin extraordinaire
L’événement Un jardin extraordinaire Beaucourt a été mis à jour le 2026-06-05 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)