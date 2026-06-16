Gouges lunettes et bracelets Beaucourt
mardi 4 août 2026 · Beaucourt
Informations pratiques
Beaucourt
Gouges lunettes et bracelets
Beaucourt Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
L’histoire n’est pas banale et a conduit cet ébéniste de formation, à réaliser d’élégantes et légères lunettes de soleil (mais pas seulement !) avec des feuilles de bois d’essences diverses et un petit truc en plus pour une durabilité optimale. Venez découvrir ces créations uniques.
Inscription obligatoire .
Beaucourt 90500 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Gouges lunettes et bracelets
L’événement Gouges lunettes et bracelets Beaucourt a été mis à jour le 2026-06-16 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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