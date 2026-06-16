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AGENDA · Beaucourt

Gouges lunettes et bracelets Beaucourt

mardi 4 août 2026 · Beaucourt

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
90500 Beaucourt
Département
Territoire de Belfort
Tarif
Gratuit Gratuit

Beaucourt

Gouges lunettes et bracelets

Beaucourt Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:00:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

L’histoire n’est pas banale et a conduit cet ébéniste de formation, à réaliser d’élégantes et légères lunettes de soleil (mais pas seulement !) avec des feuilles de bois d’essences diverses et un petit truc en plus pour une durabilité optimale. Venez découvrir ces créations uniques.
Inscription obligatoire   .

Beaucourt 90500 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Gouges lunettes et bracelets

L’événement Gouges lunettes et bracelets Beaucourt a été mis à jour le 2026-06-16 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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