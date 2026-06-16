Informations pratiques

Beaucourt

Gouges lunettes et bracelets

Beaucourt Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 15:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

L’histoire n’est pas banale et a conduit cet ébéniste de formation, à réaliser d’élégantes et légères lunettes de soleil (mais pas seulement !) avec des feuilles de bois d’essences diverses et un petit truc en plus pour une durabilité optimale. Venez découvrir ces créations uniques.

Inscription obligatoire .

Beaucourt 90500 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gouges lunettes et bracelets

L’événement Gouges lunettes et bracelets Beaucourt a été mis à jour le 2026-06-16 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)