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AGENDA · Beaucourt

François Buffaud Trio en concert Place Roger Salengro Beaucourt

vendredi 9 octobre 2026 · Place Roger Salengro · Beaucourt

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Place Roger Salengro
Adresse
Foyer Georges Brassens
Ville
90500 Beaucourt
Département
Territoire de Belfort
Tarif
12 12 12 Tarif enfant Tarif enfant

Beaucourt

François Buffaud Trio en concert

Place Roger Salengro Foyer Georges Brassens Beaucourt Territoire de Belfort

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Une voix posée, profonde, intime et confiante.
Des textes et des mots qui appartiennent à chacun de nous et qu’il met en rondeur comme on met un bon vin en bouche.
Une guitare complice comme une compagne aimante, souple dans ses mains enveloppantes.
Des chansons d’émotions et de vie, une vie qui vacille parfois.
Des mélodies sensibles et légères, rieuses et vagabondes.
Tel est l’univers du poète François Buffaud, qui nous emporte dans un corps à cordes rapproché dès la première écoute.   .

Place Roger Salengro Foyer Georges Brassens Beaucourt 90500 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 56 96 94  contact@lamaisonbeaucourt.fr

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English : François Buffaud Trio en concert

L’événement François Buffaud Trio en concert Beaucourt a été mis à jour le 2026-07-24 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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