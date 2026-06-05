L’empire Japy, Au rythme du temps Beaucourt
L’empire Japy, Au rythme du temps Beaucourt vendredi 7 août 2026.
Beaucourt
L’empire Japy, Au rythme du temps
Beaucourt Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 15:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Rien de mieux qu’une visite commentée, pour prendre la mesure d’une aventure humaine et industrielle qui débuta dès la fin du XVIIe siècle. Qui ne connait pas les montres et pendules de voyages Japy ? Qui n’a jamais vu les casseroles émaillées, les machines à écrire Japy rendues encore plus célèbres grâce au film Populaire avec Romain Duris ? Venez fêtez les 40 ans du musée Japy, Au rythme du temps .
A partir de 10 ans. Sur réservation .
Beaucourt 90500 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : L’empire Japy, Au rythme du temps
L’événement L’empire Japy, Au rythme du temps Beaucourt a été mis à jour le 2026-06-05 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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