Yves Jamait + Chloé M. en 1ère partie Place Roger Salengro Beaucourt

Informations pratiques

Beaucourt

Yves Jamait + Chloé M. en 1ère partie

Place Roger Salengro Foyer Georges Brassens Beaucourt Territoire de Belfort

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Yves Jamait

Après Henri Tachan, Jean Guidoni et Allain Leprest, Yves Jamait, qui est tombé tout petit dans le chaudron de la chanson française, revisite pour notre plus grand plaisir le répertoire de Maxime Le Forestier.

En 50 ans, nous ne sommes jamais parvenus à programmer Maxime Le Forestier à Beaucourt. Aussi, lorsqu’Yves Jamait nous a parlé de ce projet, nous ne pouvions pas laisser passer cette occasion. Il sera alors accompagné par Jérôme Broyer, son fidèle guitariste et surtout par Michel Haumont, musicien attitré de Maxime…

Chloé M. en 1ère partie

La slameuse bisontine qui porte la voix de la jeunesse emprisonnée par la crise sanitaire. Repérée par Grand Corps Malade et Amel Bent, dont elle a fait les premières parties, Chloé M. sort du registre habituel du genre. À contre-courant des codes de la street-culture, ses mots parlent des troubles de l’intime, bousculent, font jaillir des émotions, brisent l’indifférence… .

Place Roger Salengro Foyer Georges Brassens Beaucourt 90500 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 56 96 94 contact@lamaisonbeaucourt.fr

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English : Yves Jamait + Chloé M. en 1ère partie

L’événement Yves Jamait + Chloé M. en 1ère partie Beaucourt a été mis à jour le 2026-07-24 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)