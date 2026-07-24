Emma la Clown Emma aime Anne en spectacle Place Roger Salengro Beaucourt

Informations pratiques

Beaucourt

Emma la Clown Emma aime Anne en spectacle

Place Roger Salengro Foyer Georges Brassens Beaucourt Territoire de Belfort

Tarif : – – 22 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Emma aime Anne

Emma la Clown chante Anne Sylvestre, accompagnée par la véritable Nathalie Miravette au piano.

Emma La Clown s’empare des chansons d’Anne, car comme elle le dit au public, c’est elle qui l’aime le plus au monde et en plus elle les a toutes apprises par cœur (les 276) !

Emma a demandé à Nathalie Miravette, pianiste d’Anne Sylvestre pendant onze ans, si elle voulait l’accompagner dans cette aventure, et elle a dit oui ! Nathalie est au piano, mais aussi sur scène face à elle, une clown débordante d’enthousiasme, qui attend sa validation, en fait trop et qu’il faut parfois recadrer…. .

Place Roger Salengro Foyer Georges Brassens Beaucourt 90500 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 56 96 94 contact@lamaisonbeaucourt.fr

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English : Emma la Clown Emma aime Anne en spectacle

L’événement Emma la Clown Emma aime Anne en spectacle Beaucourt a été mis à jour le 2026-07-24 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)