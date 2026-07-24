Boom Boom Kids Place Roger Salengro Beaucourt

Informations pratiques

Beaucourt

Boom Boom Kids

Place Roger Salengro Foyer Georges Brassens Beaucourt Territoire de Belfort

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 15:00:00

fin : 2026-11-04

Date(s) :

2026-11-04

Qui a dit qu’une démonstration de batterie devait être sérieuse ? Dans le sillage de leur spectacle phénomène Incredible Drum Show les Fills Monkey, alias Yann Coste et Sébastien Rambaud, ont imaginé une version spécialement adaptée et conçue pour les enfants ce sera Boom Boom Kids, mêlant virtuosité, jonglerie, poésie et mime. Et c’est un autre duo de batteurs, aussi déjanté et bravache que l’original, qui reprend le rôle envié des sales gosses du fond de la classe.

En scène, derrière, sur et devant leurs batteries, ils jouent avec des baguettes de toutes tailles (même géantes), des raquettes de ping-pong et de tennis, des boomwhackers et du hang. Un voyage musical, drôle et poétique au cœur du rythme et de la percussion… .

Place Roger Salengro Foyer Georges Brassens Beaucourt 90500 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 56 96 94 contact@lamaisonbeaucourt.fr

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English : Boom Boom Kids

L’événement Boom Boom Kids Beaucourt a été mis à jour le 2026-07-24 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)