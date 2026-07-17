UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montluçon

Un jour, un chef Parc des Expositions Montluçon

samedi 3 octobre 2026 · Parc des Expositions · Montluçon

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Parc des Expositions
Adresse
70 rue Eugène-Sue
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif

Montluçon

Un jour, un chef

Parc des Expositions 70 rue Eugène-Sue Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-03

Tous les jours des cours de cuisine et des dégustations gourmandes…
La cuisine n’aura plus de secret pour vous !
  .

Parc des Expositions 70 rue Eugène-Sue Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 36 27 87  03nerios@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cooking classes and gourmet tastings every day…
Cooking will hold no secrets for you anymore!

L’événement Un jour, un chef Montluçon a été mis à jour le 2026-09-01 par Montluçon Tourisme

À voir aussi à Montluçon (Allier)