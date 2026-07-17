Un jour, un chef Parc des Expositions Montluçon
samedi 3 octobre 2026 · Parc des Expositions · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Un jour, un chef
Parc des Expositions 70 rue Eugène-Sue Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-03
Tous les jours des cours de cuisine et des dégustations gourmandes…
La cuisine n’aura plus de secret pour vous !
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Parc des Expositions 70 rue Eugène-Sue Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 36 27 87 03nerios@gmail.com
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English :
Cooking classes and gourmet tastings every day…
Cooking will hold no secrets for you anymore!
L’événement Un jour, un chef Montluçon a été mis à jour le 2026-09-01 par Montluçon Tourisme
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