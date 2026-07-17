Un jour, un chef Parc des Expositions Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Un jour, un chef

Parc des Expositions 70 rue Eugène-Sue Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-03

Tous les jours des cours de cuisine et des dégustations gourmandes…

La cuisine n’aura plus de secret pour vous !

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Parc des Expositions 70 rue Eugène-Sue Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 36 27 87 03nerios@gmail.com

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English :

Cooking classes and gourmet tastings every day…

Cooking will hold no secrets for you anymore!

L’événement Un jour, un chef Montluçon a été mis à jour le 2026-09-01 par Montluçon Tourisme