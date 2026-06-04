Un jour, une église à Brienon-sur-Armançon Grande Rue Brienon-sur-Armançon
Un jour, une église à Brienon-sur-Armançon Grande Rue Brienon-sur-Armançon mardi 21 juillet 2026.
Brienon-sur-Armançon
Un jour, une église à Brienon-sur-Armançon
Grande Rue Collégiale Saint-Loup Brienon-sur-Armançon Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-21
Visite commentée de la collégiale Saint-Loup. Cet édifice des XV, XVI et XVIIe siècles, rassemble plusieurs styles architecturaux, allant du gothique en passant par la Renaissance et le Classique. On y découvre un bel ensemble de 3 chapelles perpendiculaires au chœur et des vitraux remarquables. A noter l’étonnante façade coiffée d’un fronton triangulaire, notifiée par une inscription révolutionnaire de Robespierre. .
Grande Rue Collégiale Saint-Loup Brienon-sur-Armançon 89210 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 ot.saint-florentin@orange.fr
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