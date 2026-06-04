Un jour, une église à Brienon-sur-Armançon Grande Rue Brienon-sur-Armançon

Brienon-sur-Armançon

Un jour, une église à Brienon-sur-Armançon

Grande Rue Collégiale Saint-Loup Brienon-sur-Armançon Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-21

Visite commentée de la collégiale Saint-Loup. Cet édifice des XV, XVI et XVIIe siècles, rassemble plusieurs styles architecturaux, allant du gothique en passant par la Renaissance et le Classique. On y découvre un bel ensemble de 3 chapelles perpendiculaires au chœur et des vitraux remarquables. A noter l’étonnante façade coiffée d’un fronton triangulaire, notifiée par une inscription révolutionnaire de Robespierre. .

Grande Rue Collégiale Saint-Loup Brienon-sur-Armançon 89210 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 ot.saint-florentin@orange.fr

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English : Un jour, une église à Brienon-sur-Armançon

L’événement Un jour, une église à Brienon-sur-Armançon Brienon-sur-Armançon a été mis à jour le 2026-06-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)