Brienon-sur-Armançon

Brienon et ses révolutions au XIXe et XXe siècle

Place Emile Blondeau Brienon-sur-Armançon Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-18 2026-08-01

Brienon-sur-Armançon a connu des évolutions industrielle (usine à gaz, aujourd’hui disparue), artistique, culturelle (Théâtre Perché), etc. qui ont développé la commune.

Derrière ses évolutions, il y a des hommes et des femmes de leur temps, connus localement ou célèbres, qui sont nés ou se sont installés à Brienon-sur-Armançon, comme l’ingénieur et l’un des premiers archéologues de France Jean-Baptiste Prosper Jollois, le poète et chanteur Pierre Louki, l’ancien maire de Brienon Pierre Bridier ou encore la bienfaitrice Joséphine Normand.

Ce circuit commenté et véhiculé comprend la visite (rapide) du Théâtre perché en partenariat avec la Maison du Terroir en Brienonnais et un passage par le cimetière où est inhumé la fille illégitime d’Alexandre Dumas.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme Sereine et Armance jusqu’à la veille du circuit. .

Place Emile Blondeau Brienon-sur-Armançon 89210 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 ot.saint-florentin@orange.fr

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English : Brienon et ses révolutions au XIXe et XXe siècle

L’événement Brienon et ses révolutions au XIXe et XXe siècle Brienon-sur-Armançon a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Serein Armance St Florentin