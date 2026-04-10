Brienon, terre de sucre Brienon-sur-Armançon
Brienon, terre de sucre Brienon-sur-Armançon jeudi 2 juillet 2026.
Brienon-sur-Armançon
Brienon, terre de sucre
Place Emile Blondeau Brienon-sur-Armançon Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 14:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13
Circuit commenté et véhiculé en lien avec une industrie disparue depuis 30 ans culture de la betterave à sucre, histoire de l’ancienne sucrerie-raffinerie de Brienon-sur-Armançon et ses dépendances à travers des témoignages, des archives… et présentation d’anciens outils à la fin du circuit. Circuit organisé en partenariat avec la Maison du Terroir en Brienonnais. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme Sereine et Armance jusqu’à la veille du circuit. .
Place Emile Blondeau Brienon-sur-Armançon 89210 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 ot.saint-florentin@orange.fr
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English : Brienon, terre de sucre
L’événement Brienon, terre de sucre Brienon-sur-Armançon a été mis à jour le 2026-04-11 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)