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Un jour une église Vincelottes

Un jour une église Vincelottes samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Eglise Saint-Martin de Vincelottes

Ville : 89290 Vincelottes

Département : Yonne

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Vincelottes

Un jour une église

Eglise Saint-Martin de Vincelottes Vincelottes Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Un jour une église rassemble des bénévoles formés qui vous font découvrir gratuitement le patrimoine des églises de l’Yonne en vous proposant des visites commentées.   .

Eglise Saint-Martin de Vincelottes Vincelottes 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   Patrice.wahlen@wanadoo.fr

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English : Un jour une église

L’événement Un jour une église Vincelottes a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Auxerrois

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