Un jour une église Vincelottes
Un jour une église Vincelottes samedi 11 juillet 2026.
Vincelottes
Un jour une église
Eglise Saint-Martin de Vincelottes Vincelottes Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Un jour une église rassemble des bénévoles formés qui vous font découvrir gratuitement le patrimoine des églises de l’Yonne en vous proposant des visites commentées. .
Eglise Saint-Martin de Vincelottes Vincelottes 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Patrice.wahlen@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Un jour une église
L’événement Un jour une église Vincelottes a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Auxerrois