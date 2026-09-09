Un lieu historique, une mission internationale, un patrimoine vivant, Hôtel Bouchu dit d’Esterno, Dijon

Informations pratiques

Un lieu historique, une mission internationale, un patrimoine vivant Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Hôtel Bouchu dit d’Esterno Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes d’un lieu où le patrimoine dijonnais rencontre la coopération internationale.

Cette découverte vous invite à mieux comprendre l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV), organisation intergouvernementale qui réunit aujourd’hui 51 États membres autour des grands enjeux de la vigne et du vin.

Au fil de la visite, découvrez comment des experts venus du monde entier travaillent ensemble pour partager leurs connaissances, confronter leurs points de vue et élaborer par consensus des normes scientifiques et techniques pour le secteur vitivinicole.

La visite permettra également de comprendre la vocation internationale du siège de l’OIV et de découvrir pourquoi il a récemment reçu le label « Patrimoine de la diplomatie », distinction qui met à l’honneur des lieux ayant contribué à l’histoire du dialogue entre les nations.

Un patrimoine vivant, un dialogue international, une histoire qui continue de s’écrire.

Hôtel Bouchu dit d’Esterno 1 rue Monge, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté En 1643, à l’achèvement de ses travaux, l’hôtel Bouchu est l’une des demeures les plus remarquables de Dijon. Ses dimensions, ses caractéristiques architecturales et le statut de son propriétaire lui confèrent un prestige évident et une place à part parmi les hôtels particuliers dijonnais.

Commandé par Jean Bouchu, premier président du parlement de Bourgogne, l’hôtel est à la fois une résidence familiale et un lieu de travail.

Le propriétaire y reçoit et y gère ses affaires professionnelles, faisant de ce lieu un symbole de sa réussite sociale et de son influence. La présence d’une domesticité et d’un équipage équestre pour les déplacements signalent également son statut social privilégié. Les divers usages et les modifications apportées au fil des siècles n’ont pas altéré la puissance symbolique de cet édifice. L’installation en ses murs de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV) en 2024 prolonge ainsi parfaitement sa destination initiale de lieu d’exception au cœur d’un quartier historiquement vigneron.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes d’un lieu où le patrimoine dijonnais rencontre la coopération internationale.

©Baptiste Paquot_OIV