Un marais entre histoire et nature, Marais de Maison Rouge, Le Malesherbois

Informations pratiques

Un marais entre histoire et nature Samedi 19 septembre, 14h00 Marais de Maison Rouge Loiret

20 places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Ancienne exploitation de cresson, le Marais de Maison rouge présente également une riche biodiversité. Le temps d’une balade, venez découvrir son histoire et ses espèces remarquables. Gratuit – Préconisations : eau, casquette, pantalon long, chaussures de marche – Renseignements et inscription obligatoire avant la veille à midi au 06 15 77 44 35 – Animation proposée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Marais de Maison Rouge Maison rouge 45330 Malesherbes Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire 06 15 77 44 35 https://www.cen-centrevaldeloire.org/calendrier-des-evenements/ https://www.instagram.com/cencentrevaldeloire/;https://www.facebook.com/CenCentreValdeLoire/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 15 77 44 35 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cen-centrevaldeloire.org/calendrier-des-evenements/un-marais-entre-nature-et-histoire/ »}] Ancienne exploitation de cresson, le Marais de Maison rouge présente également une riche biodiversité. Le temps d’une balade, venez découvrir son histoire et ses espèces remarquables. Lieu de rendez-vous donné à l’inscription (Malesherbes) Gratuit – Préconisations : eau, casquette, pantalon long, chaussures de marche ou bottes – Renseignements et inscription obligatoire avant la veille à midi au 06 15 77 44 35 – Animation proposée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Site non ouvert au public : accès exceptionnel pour l’animation.

Ancienne exploitation de cresson, le Marais de Maison rouge présente également une riche biodiversité. Le temps d’une balade, venez découvrir son histoire et ses espèces remarquables. Gratuit – : de…

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