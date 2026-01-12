Un mardi à la campagne en famile Récolte de miel Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière

Un mardi à la campagne en famile Récolte de miel

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Début : 2026-08-18 16:00:00

fin : 2026-08-18 17:30:00

2026-08-18

Découverte du monde fascinant des abeilles.

Récolte du miel d’été, extraction en continu, observation des abeilles, dégustation des produits de la ruche, vente de miel.

Animation sur réservation. .

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr

