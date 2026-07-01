Un mercredi au jardin, Parc potager de la Crapaudine, Nantes
mercredi 15 juillet 2026 · Parc potager de la Crapaudine · Nantes
Informations pratiques
Un mercredi au jardin Mercredi 15 juillet, 14h00 Parc potager de la Crapaudine Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T14:00:00+02:00 – 2026-07-15T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-15T14:00:00+02:00 – 2026-07-15T17:00:00+02:00
L’association Compostri ouvre les portes de son jardin pour parler ensemble jardinage et compostage, vous permettant d’en apprendre davantage sur la fertilité des potagers. Découvrez également l’exposition photographique sur les « décomposeurs ».
Parc potager de la Crapaudine Avenue des Gobelets, Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire
Visite dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026. Biodiversété2026 Nature
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