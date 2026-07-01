Un mercredi au jardin, Parc potager de la Crapaudine, Nantes

Informations pratiques

Un mercredi au jardin Mercredi 15 juillet, 14h00 Parc potager de la Crapaudine Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T14:00:00+02:00 – 2026-07-15T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-15T14:00:00+02:00 – 2026-07-15T17:00:00+02:00

L’association Compostri ouvre les portes de son jardin pour parler ensemble jardinage et compostage, vous permettant d’en apprendre davantage sur la fertilité des potagers. Découvrez également l’exposition photographique sur les « décomposeurs ».

Parc potager de la Crapaudine Avenue des Gobelets, Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire

Visite dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026. Biodiversété2026 Nature