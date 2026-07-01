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Un mercredi au jardin, Parc potager de la Crapaudine, Nantes

mercredi 15 juillet 2026 · Parc potager de la Crapaudine · Nantes

Un mercredi au jardin, Parc potager de la Crapaudine, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Lieu
Parc potager de la Crapaudine
Adresse
Avenue des Gobelets, Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Un mercredi au jardin Mercredi 15 juillet, 14h00 Parc potager de la Crapaudine Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T14:00:00+02:00 – 2026-07-15T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-15T14:00:00+02:00 – 2026-07-15T17:00:00+02:00

L’association Compostri ouvre les portes de son jardin pour parler ensemble jardinage et compostage, vous permettant d’en apprendre davantage sur la fertilité des potagers. Découvrez également l’exposition photographique sur les « décomposeurs ».

Parc potager de la Crapaudine Avenue des Gobelets, Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire
Visite dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026. Biodiversété2026 Nature

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