Un moment suspendu (la Criée) La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Un moment suspendu (la Criée)

Mardi 8 décembre 2026 de 20h à 21h45.

Mercredi 9 décembre 2026 de 19h à 20h45.

Du jeudi 10 au vendredi 11 décembre 2026 de 20h à 20h45. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-08 20:00:00

fin : 2026-12-11 20:45:00

Date(s) :

2026-12-08 2026-12-09 2026-12-10

Une pièce écrite pour la Jeune Troupe de La Criée, avec Marseille comme point d’ancrage et la rencontre pour horizon !

Reine est une jeune femme au passé mystérieux qui s’est mis en tête d’implanter à Marseille une activité méconnue le korfball. Inventé par un instituteur néerlandais au début du XXe siècle, ce sport collectif a la particularité d’être mixte et de faire jouer chacun·e aussi bien en attaque qu’en défense.

Avec une salle de centre social pour principal décor, Un moment suspendu nous fait rire, voyager et réfléchir. Au monologue exprimant l’isolement de chacun·e succède une partition chorale. C’est bien une troupe qui naît sous nos yeux. .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A play written for the Jeune Troupe de La Criée, with Marseille as its anchor and the encounter as its horizon!

L’événement Un moment suspendu (la Criée) Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille