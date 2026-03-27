Un musée amusant Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson

Un musée amusant Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson mercredi 15 juillet 2026.

Un musée amusant

Maison des Hommes et des Paysages Les petites Fourches
530 route de Saulieu Saint-Brisson Nièvre

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12

Des petits jeux en famille pour partir à la découverte des paysages et des savoir-faire du Morvan en s’amusant !
Une animation pour les enfants de 6 à 10 ans en famille.   .

Maison des Hommes et des Paysages Les petites Fourches
530 route de Saulieu Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 10  ecomuseedumorvan@parcdumorvan.org

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English : Un musée amusant

L’événement Un musée amusant Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-03-27 par Maison du Tourisme PNRM

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