Atelier enfant-parent Mains magiques, l’atelier des 6-11 ans Saint-Brisson Saint-Brisson

Saint-Brisson
Gratuit
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 16:00:00
2026-07-09
Les deux mains dans la pâte, l’atelier privilégie le plaisir de faire ! A chaque rendez-vous, enfants et parents pourront découvrir ensemble une nouvelle technique, fabriquer un objet, développer leur créativité en toute complicité, bien inspirés par les richesses naturelles et culturelles du Morvan.
Cet atelier sera dédié à la découverte des oiseaux communs et des rapaces du Morvan. Nous débuterons par une initiation ludique à l’ornithologie, puis confectionnerons des silhouettes de rapaces à installer sur les fenêtres de nos maisons. Une astuce pour signaler le danger aux oiseaux et leur éviter ainsi de graves blessures !
️ de 14h00 à 16h00
conseillé de 6 à 11 ans
Prévoir des vêtements adaptés aux activités manuelles, ainsi que de l’eau.
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte
Inscription obligatoire:
https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/Wb5CwSg4GAf9gq3rxNPL3PWZ
✉ contact@parcdumorvan.org
☎ 03 86 78 79 57
Clôture des inscriptions Mercredi 8 juillet midi .
Saint-Brisson Maison du Parc Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org
