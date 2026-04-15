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Visite zoom les savoir-faire du Morvan Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson

Visite zoom les savoir-faire du Morvan Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Maison des Hommes et des Paysages

Adresse : 530 route de Saulieu

Ville : 58230 Saint-Brisson

Département : Nièvre

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 3.5 3.5 Tarif réduit Tarif réduit

Saint-Brisson

Visite zoom les savoir-faire du Morvan

Maison des Hommes et des Paysages 530 route de Saulieu Saint-Brisson Nièvre

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08 15:30:00

Date(s) :
2026-07-08

Un moment dédié pour en savoir plus sur les savoir-faire du Morvan la plèchie, la pierre sèche et la culture de céréales anciennes.   .

Maison des Hommes et des Paysages 530 route de Saulieu Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 10  ecomuseedumorvan@parcdumorvan.org

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English : Visite zoom les savoir-faire du Morvan

L’événement Visite zoom les savoir-faire du Morvan Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-04-15 par Maison du Tourisme PNRM

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