Balade crépusculaire à l’observatoire du petit lac de Pannecière Saint-Brisson
Balade crépusculaire à l’observatoire du petit lac de Pannecière Saint-Brisson jeudi 9 juillet 2026.
Balade crépusculaire à l’observatoire du petit lac de Pannecière
Chaumard Saint-Brisson Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-07-09 23:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Jeudi 9 juillet Balade crépusculaire à l’observatoire du petit lac de Pannecière
Le soleil se couche sur la vallée de l’Yonne, ses paysages de bocage et de forêt. Du haut du barrage, profitez des lumières du crépuscule et découvrez le plus grand lac de Bourgogne ! Marche d’approche jusqu’à l’étang réservoir et son poste d’observation pour une initiation à l’ornithologie, en espérant que nos amis à plumes ne soient pas trop timides…
Réserve Internationale de Ciel Étoilé Morvan
Chaumard
️ De 21h00 à 23h00
Conseillé à partir de 12 ans
Longueur de la balade 2.5 km
Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés, une lampe torche et de l’eau.
Nos amis les chiens ne sont pas autorisés
️ Gratuit
️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail.
Inscription obligatoire:
https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/cWBXZWbKdTzL9ZRSnpWc956n
✉ contact@parcdumorvan.org
☎ 03 86 78 79 57
Clôture des inscriptions Mercredi 8 juillet midi .
Chaumard Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org
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L’événement Balade crépusculaire à l’observatoire du petit lac de Pannecière Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-03-18 par Maison du Tourisme PNRM