Balade crépusculaire à l’observatoire du petit lac de Pannecière

Chaumard Saint-Brisson Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:00:00

fin : 2026-07-09 23:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Jeudi 9 juillet Balade crépusculaire à l’observatoire du petit lac de Pannecière

Le soleil se couche sur la vallée de l’Yonne, ses paysages de bocage et de forêt. Du haut du barrage, profitez des lumières du crépuscule et découvrez le plus grand lac de Bourgogne ! Marche d’approche jusqu’à l’étang réservoir et son poste d’observation pour une initiation à l’ornithologie, en espérant que nos amis à plumes ne soient pas trop timides…

Réserve Internationale de Ciel Étoilé Morvan

Chaumard

️ De 21h00 à 23h00

Conseillé à partir de 12 ans

Longueur de la balade 2.5 km

Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés, une lampe torche et de l’eau.

Nos amis les chiens ne sont pas autorisés

️ Gratuit

️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail.

Inscription obligatoire:

https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/cWBXZWbKdTzL9ZRSnpWc956n

✉ contact@parcdumorvan.org

☎ 03 86 78 79 57

Clôture des inscriptions Mercredi 8 juillet midi .

Chaumard Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade crépusculaire à l’observatoire du petit lac de Pannecière Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-03-18 par Maison du Tourisme PNRM