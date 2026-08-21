Un Muséum engagé autour de patrimoines dits « sensibles », Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes, Toulouse

Informations pratiques

Un Muséum engagé autour de patrimoines dits « sensibles » Samedi 19 septembre, 11h00 Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes Haute-Garonne

Gratuit sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Échange autour de patrimoines issus des contextes coloniaux conservés dans les musées occidentaux et de la question des gouvernances autochtones.

Des travaux de recherche sont en cours avec les communautés d’origine sur ces objets, leur provenance et leurs dimensions matérielles et immatérielles.

Une discussion ouverte pour rendre accessibles et lisibles ces collections sensibles. Une sélection d’objets culturels des fonds conservés au Muséum de Toulouse sera présentée à cette occasion.

Intervenants : à venir

Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes 35 Allées Jules Guesde, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie +33567738484 https://www.facebook.com/museumdetoulouse Couvent construit au début du XVIIe siècle. La première messe y est célébrée en 1623. En 1806, l’église devient paroissiale et est légèrement transformée pour être adaptée à sa nouvelle fonction. Le sanctuaire fut agrandi de la sacristie. Cette dernière fut installée d’abord dans une salle derrière le sanctuaire puis, quand cette salle fut prise pour l’installation de l’orangerie du jardin des plantes, la sacristie occupa l’ancienne chapelle de l’Enfant Jésus. En 1820, couvent et cloître devinrent école de médecine puis, en 1861, muséum d’histoire naturelle. Le plan présente une nef unique pourvue de chapelles latérales et un chevet plat. La nouveauté réside dans le décor où la peinture joue un rôle important. Sous le chœur, une crypte en briques voûtée en anse de panier présente un mur nord percé de quatorze niches sur deux niveaux. Trois galeries de l’ancien cloître subsistent. Une fausse galerie a été construite au nord. Tram T1 (terminus Palais de Justice). Métro ligne B Carmes ou Palais de Justice. Bus lignes Linéo 8, 12, 29, 31, 44.

Échange autour de patrimoines issus des contextes coloniaux conservés dans les musées occidentaux et de la question des gouvernances autochtones.

© Muséum de Toulouse