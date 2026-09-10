Un pied, cent toises – par Marin Martinie, Centre d’Arts Plastiques et Visuels, Lille

Informations pratiques

Un pied, cent toises – par Marin Martinie 13 septembre – 17 octobre Centre d’Arts Plastiques et Visuels Nord

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T13:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’exposition de Marin Martinie, suite à sa résidence au CAPV.

Ce travail prend forme dans le cadre du dispositif de résidence Archipel, sur le pôle intérieur entre Lille et Denain, porté par le Frac Grand Large.

Vernissage de l’exposition le 13 septembre à 11h.

Exposition visible du 13 septembre au 17 octobre 2026

Horaires : du merc. au vend. : de 14h30 à 18h30

Le samedi : de 14h à 18h

Entrée libre et gratuite Centre d’Arts plastiques et visuels de Lille, 4 rue des Sarrazins, Lille (Métro L1 Gambetta)

Tel. 03 20 54 71 84 Mail. secretariatcapv@mairie-lille.fr

Résidence ARCHIPEL

Pilotée par le Frac Grand Large et soutenue par la DRAC Hauts-de-France et le département du Pas-de-Calais, cette résidence accueille chaque année deux artistes. Elle offre un accompagnement professionnel, une bourse de résidence et de production, ainsi que des expositions dans la région. Les artistes sont intégré·es à un pôle territorial composé de deux écoles d’art et d’un réseau culturel dynamique, favorisant la recherche, les échanges, les rencontres, et la découverte du territoire. La résidence inclut également des temps de partage avec un·e critique d’art.

Centre d’Arts Plastiques et Visuels 4 rue des Sarrazins à Lille Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « secretariatcapv@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 54 71 84 »}] [{« link »: « mailto:secretariatcapv@mairie-lille.fr »}]

Exposition retour de résidence Archipel # 9

Marin Martinie – 2026