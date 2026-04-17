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Un pont culturel au Musée La Baume Bonne Rendez vous sur le parvis du Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson

Un pont culturel au Musée La Baume Bonne Rendez vous sur le parvis du Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Rendez vous sur le parvis du Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon

Adresse : Grotte préhistorique de la Baume Bonne

Ville : 04500 Quinson

Département : Alpes-de-Haute-Provence

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 08:45:00

Tarif : 5 5 5

Quinson

Un pont culturel au Musée La Baume Bonne

Rendez vous sur le parvis du Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Grotte préhistorique de la Baume Bonne Quinson Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01 08:45:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-01 2026-05-08 2026-05-14 2026-05-24

Accompagné d’un médiateur du Musée de Préhistoire, découvrez tous les secrets de la grotte de la Baume Bonne, site archéologique classé monument historique.
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Rendez vous sur le parvis du Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Grotte préhistorique de la Baume Bonne Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 74 09 59  contact-musee-prehistoire@le04.fr

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English : Un pont culturel au Musée La Baume Bonne

Accompanied by an interpreter from the Musée de Préhistoire, discover all the secrets of the Baume Bonne cave, a listed archaeological site.

L’événement Un pont culturel au Musée La Baume Bonne Quinson a été mis à jour le 2026-04-17 par Département des Alpes-de-Haute-Provence

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