Préhistoire en scènes : les objets racontent leurs secrets, Musée de préhistoire des gorges du Verdon, Quinson

Préhistoire en scènes : les objets racontent leurs secrets Samedi 23 mai, 17h00 Musée de préhistoire des gorges du Verdon Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Et si les objets du musée sortaient de leur silence ? Pour cette édition de « La classe, l’œuvre ! », les élèves de 6e de la classe « Archéo » du collège Maxime Javelly à Riez se sont emparés des collections du musée de Préhistoire des gorges du Verdon pour une immersion dans le passé. Après une année de recherches et d’expérimentations, ils se glissent dans la peau des quatre objets emblématiques qu’ils ont sélectionnés.

À travers une série de saynètes humoristiques, les élèves incarnent tour à tour une pointe de Quinson, un harpon, une épingle et une phalère. Les objets s’animent alors et vous racontent leurs péripéties, depuis leur création il y a des millénaires jusqu’à leur quotidien au musée aujourd’hui.

A travers cette recontre insolite, les élèves redonnent vie à la préhistoire et invitent les visiteurs à embarquer pour un étonnant voyage dans le temps.

Musée de préhistoire des gorges du Verdon Route de Montmeyan – 04500 Quinson Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

La classe, l’œuvre !

Musée de Préhistoire des gorges du Verdon – L. Franceschi