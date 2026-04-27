Conférence Remonter le temps, remonter le Verdon Route de Montmeyan Quinson
Conférence Remonter le temps, remonter le Verdon Route de Montmeyan Quinson vendredi 29 mai 2026.
Quinson
Conférence Remonter le temps, remonter le Verdon
Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 20:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Conférence Remonter le temps, remonter le Verdon De sa source à sa confluence, 80 ans de recherches préhistoriques , par Thomas Castin
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Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 74 09 59 contact-musee-prehistoire@le04.fr
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English :
Conference Remonter le temps, remonter le Verdon : From its source to its confluence, 80 years of prehistoric research , by Thomas Castin
L’événement Conférence Remonter le temps, remonter le Verdon Quinson a été mis à jour le 2026-04-27 par Département des Alpes-de-Haute-Provence
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