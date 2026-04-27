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Conférence Remonter le temps, remonter le Verdon Route de Montmeyan Quinson

Conférence Remonter le temps, remonter le Verdon Route de Montmeyan Quinson vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Route de Montmeyan

Adresse : Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon

Ville : 04500 Quinson

Département : Alpes-de-Haute-Provence

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Quinson

Conférence Remonter le temps, remonter le Verdon

Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 20:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Conférence Remonter le temps, remonter le Verdon De sa source à sa confluence, 80 ans de recherches préhistoriques , par Thomas Castin
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Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 74 09 59  contact-musee-prehistoire@le04.fr

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English :

Conference Remonter le temps, remonter le Verdon : From its source to its confluence, 80 years of prehistoric research , by Thomas Castin

L’événement Conférence Remonter le temps, remonter le Verdon Quinson a été mis à jour le 2026-04-27 par Département des Alpes-de-Haute-Provence

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