Nuit Européenne des Musées Route de Montmeyan Quinson
Nuit Européenne des Musées Route de Montmeyan Quinson samedi 23 mai 2026.
Quinson
Nuit Européenne des Musées
Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Au programme de 18h à 20h Restitution du projet La Classe l’Œuvre par les élèves 6 e de la classe Archéo du collège Maxime Javelly de Riez et de 20h30 à 22h00 Un médiateur vous accueille autour des objets présentés et répondre à toutes vos questions.
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Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 74 09 59 contact-musee-prehistoire@le04.fr
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English :
Program: from 6pm to 8pm Restitution of the La Classe l??uvre project by the 6th graders of the Archéo class from the Maxime Javelly secondary school in Riez and from 8:30pm to 10:00pm A mediator will welcome you to view the objects on display and answer any questions you may have.
L’événement Nuit Européenne des Musées Quinson a été mis à jour le 2026-04-27 par Département des Alpes-de-Haute-Provence
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