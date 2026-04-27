Nuit Européenne des Musées Route de Montmeyan Quinson

Quinson

Nuit Européenne des Musées

Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Au programme de 18h à 20h Restitution du projet La Classe l’Œuvre par les élèves 6 e de la classe Archéo du collège Maxime Javelly de Riez et de 20h30 à 22h00 Un médiateur vous accueille autour des objets présentés et répondre à toutes vos questions.

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Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 74 09 59 contact-musee-prehistoire@le04.fr

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English :

Program: from 6pm to 8pm Restitution of the La Classe l??uvre project by the 6th graders of the Archéo class from the Maxime Javelly secondary school in Riez and from 8:30pm to 10:00pm A mediator will welcome you to view the objects on display and answer any questions you may have.

L’événement Nuit Européenne des Musées Quinson a été mis à jour le 2026-04-27 par Département des Alpes-de-Haute-Provence