Préhistoire en scènes : les objets racontent leurs secrets !, Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon, Quinson

Préhistoire en scènes : les objets racontent leurs secrets ! Samedi 23 mai, 18h00 Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Alpes-de-Haute-Provence

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Et si les objets du musée sortaient de leur silence ? Pour cette édition de « La Classe, l’Oeuvre », les élèves de 6e de la classe Archéo du collège Maxime Javelly à Riez se sont emparés des collections du musée pour une immersion dans le passé. Après une année de recherches et d’expérimentations, il se glissent dans la peau des quatre objets qu’ils ont sélectionnés.

A travers une série de saynètes humoristiques, les élèves incarnent tour à tour une pointe de Uinson, un harpon, une épingle et une phalère. Les objets s’animent alors et vous racontent leurs péripéties, depuis leur création il y a des millénaires jusqu’à leur quotidien au musée aujourd’hui.

A travers cette rencontre insolite, les élèves redonnent vie à la préhistoire et invitent les visiteurs à embarquer pour un étonnant voyage dans le temps.

Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Route de Montmeyan, 04500 Quinson, France Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492740959 https://www.museeprehistoire.com Les collections comptent plusieurs centaines de milliers d’objets archéologiques représentatifs d’une très vaste période chronologique allant du Paléolithique inférieur jusqu’à l’Antiquité tardive, et permettent de retracer les grandes étapes de la vie de l’Homme en Provence depuis plus de 400.000 ans et la situe dans le contexte mondial de l’évolution de l’humanité. Les deux collections phares du musée sont, d’une part celle de la Baume Bonne pour la période du paléolithique et d’autre part celle de la Baume de Fontbrégoua pour le néolithique. Pour ce qui concerne la période de l’âge des métaux, les parures en bronze du “trésor de Moriez” enrichissent de façon spectaculaire l’exposition permanente. D’autres collections datant de la protohistoire conservées dans les réserves sont d’un grand intérêt scientifique, comme notamment celle de l’oppidum de Buffe-Arnaud, commune de Saint-Martin de Brômes.

Et si les objets du musée sortaient de leur silence ? Pour cette édition de « La Classe, l’Oeuvre », les élèves de 6e de la classe Archéo du collège Maxime Javelly à Riez se sont emparés des du musée …

©Musée de préhistoire des gorges du Verdon