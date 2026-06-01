Garlin

Un p’tit tour au bois

Garlin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Envie de ralentir, respirer et découvrir les bienfaits de la forêt ?

Rejoignez nous pour un après-midi convivial autour des arbres bain de forêt, animations nature et moments de partage au cœur du bois, proche de Garlin. .

Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 06 41 68

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English : Un p’tit tour au bois

L’événement Un p’tit tour au bois Garlin a été mis à jour le 2026-06-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran