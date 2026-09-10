UN ROBOT PAS COMME LES AUTRES MÊME PAS PEUR ! LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse
jeudi 29 octobre 2026 · LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
UN ROBOT PAS COMME LES AUTRES MÊME PAS PEUR !
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 11 – 11 – EUR
11
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 15:00:00
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-29
Pistachio, un robot pas comme les autres, se retrouve bloqué sur une planète qu’il ne connaît pas et qui fait surtout très peur…
Alors qu’il se baladait dans l’espace, Pistachio est attiré par une planète qui brille énormément. Il ne réfléchit pas et se pose directement dessus.
Malheureusement pour lui, c’est un piège. Il va devoir repartir d’ici le plus rapidement possible mais pour ça il lui faudra vaincre ses peurs et combattre le terrible Pétozor , roi de cette planète nommée Pétochia .
Un conte moderne basé sur l’imagination et la participation des enfants.
Le saviez-vous Ce spectacle est la seconde aventure d’un robot pas comme les autres. La première ayant été déjà vu par plus de 15000 spectateurs ! 11 .
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Pistachio, a robot unlike any other, finds himself stranded on a planet he doesn’t know—and one that’s especially scary…
L’événement UN ROBOT PAS COMME LES AUTRES MÊME PAS PEUR ! Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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