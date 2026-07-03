Un soir chez Boris Le Pôle Saint-Pierre-du-Mont
lundi 10 mai 2027 · Le Pôle · Saint-Pierre-du-Mont
Informations pratiques
Saint-Pierre-du-Mont
Un soir chez Boris
Le Pôle 190, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-10 20:00:00
fin : 2027-05-10 21:00:00
Date(s) :
2027-05-10 2027-05-11
Trappeur peu commun, amoureux des ours et des chansons d’amour des années 80, Boris est seul dans sa yourte mais plein dans sa tête.
Un solo déjanté à vivre en famille. Ici, l’hiver n’est pas une saison, c’est un état d’esprit. Au centre de la piste, un homme apprivoise sa solitude avec une drôlerie irrésistible et une audace folle qui d’autre oserait chausser des skis de fond pour défier les lois de la gravité ? Entre haute voltige absurde et confidences suspendues, Un soir chez Boris est une performance physique intense et un rituel profondément humain. On y rit de nos propres fragilités, les uns contre les autres, partageant la chaleur d’une complicité rare. Bien plus qu’un spectacle, c’est une expérience brute et lumineuse à vivre ensemble. .
Le Pôle 190, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10 billetterie@theatredegascogne.fr
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English : Un soir chez Boris
L’événement Un soir chez Boris Saint-Pierre-du-Mont a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Mont-de-Marsan
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