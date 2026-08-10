Un soirée à Vienne Festival Page Blanche Rue de la Résistance Nyons

dimanche 11 octobre 2026 · Rue de la Résistance · Nyons

Informations pratiques

Nyons

Une soirée à Vienne Festival Page Blanche

Rue de la Résistance L’église Saint-Vincent de Nyons Nyons Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

RSA, demandeurs d’emploi, étudiants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 17:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Cher public, grâce à votre fidélité et votre enthousiasme, le Festival Page Blanche est très heureux de vous présenter sa 4ème édition !

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Rue de la Résistance L’église Saint-Vincent de Nyons Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35

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English : An Evening in Vienna Page Blanche Festival

Following its success in 2023-2024, the Page Blanche Festival is delighted to present its 3rd edition! It’s aimed at everyone, classical concertgoers or not, and offers a very wide audience the chance to hear exceptional artists.

L’événement Une soirée à Vienne Festival Page Blanche Nyons a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale