Un soirée à Vienne Festival Page Blanche Rue de la Résistance Nyons
dimanche 11 octobre 2026 · Rue de la Résistance · Nyons
Informations pratiques
Nyons
Une soirée à Vienne Festival Page Blanche
Rue de la Résistance L’église Saint-Vincent de Nyons Nyons Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
RSA, demandeurs d’emploi, étudiants
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 17:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Cher public, grâce à votre fidélité et votre enthousiasme, le Festival Page Blanche est très heureux de vous présenter sa 4ème édition !
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Rue de la Résistance L’église Saint-Vincent de Nyons Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35
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English : An Evening in Vienna Page Blanche Festival
Following its success in 2023-2024, the Page Blanche Festival is delighted to present its 3rd edition! It’s aimed at everyone, classical concertgoers or not, and offers a very wide audience the chance to hear exceptional artists.
L’événement Une soirée à Vienne Festival Page Blanche Nyons a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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