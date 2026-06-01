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Un sommet pour l’emploi : Descente en rappel d’une Tour + Forum emploi 5 rue de Québec Nantes

Un sommet pour l’emploi : Descente en rappel d’une Tour + Forum emploi 5 rue de Québec Nantes

Un sommet pour l’emploi : Descente en rappel d’une Tour + Forum emploi 5 rue de Québec Nantes mercredi 16 septembre 2026.

Lieu : 5 rue de Québec

Adresse : 5 rue de Québec, 44300 Nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 16 septembre 2026

Fin : mercredi 16 septembre 2026

Heure de début : 14:00

Tarif : Entrée libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 14:00 – 17:30
Gratuit : oui Entrée libre Tout public, Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99 

L’association nantaise Un Sommet Pour Tous, qui pratique le mentorat sportif toute l’année avec des jeunes des quartiers populaires, organise la 6? édition de son événement-phare sur le territoire nantais, mercredi 16 septembre 2026 de 14h à 17h30. Une descente en rappel :Encadrée par des guides de haute montagne expérimentés et les adhérents de l’association, la descente sur la Tour permet aux participants dès 6 ans de vivre un moment fort, sécurisé et convivial.> Inscription sur place le jour J.> Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs, avec signature sur place d’une décharge de responsabilité. Un forum de l’emploi : Au pied de la tour, le Forum Emploi, organisé avec HOC Job et France Travail.Des rencontres avec entreprises, centres de formation et associations,Des conseils personnalisés pour avancer dans ses projets professionnels,Des opportunités pour élargir son réseau,Et peut être décrocher une offre d’emploi pour les plus chanceux.Une cinquantaine d’entreprises, asso, écoles présentes. Rassurez-vous : la descente en rappel n’est pas un prérequis pour un entretien d’embauche (même si ça ferait un sacré brise-glace). Un espace convivialité sera proposé avec des animations, la présence des partenaires du quartier, un stand de l’association USPT, ainsi qu’un espace goûter et rafraîchissements. Des activités comme l’escalade et la boxe y seront également proposées.

5 rue de Québec Nantes 44300
https://www.instagram.com/un_sommet_pour_tous/


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