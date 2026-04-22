Un spectacle à voir en famille ! Gymnase de la cité scolaire François Villon Paris
Un spectacle à voir en famille ! Gymnase de la cité scolaire François Villon Paris vendredi 22 mai 2026.
Danse, marionnettes – 25 mn – dès 5 ans, tout public
Dans cette pièce iconique du répertoire de Phia Ménard, au gré des vents et des tourbillons, des figures légères et virevoltantes semblent s’émanciper, traversant les obstacles, pour franchir les océans et les montagnes, faire d’autres rencontres, se frotter à de nouvelles vies. Et si nous aussi, humains ancrés au sol, pouvions nous affranchir de la gravité, nous abandonner à la danse insaisissable de l’air et flirter avec l’imprévisible ? Une invitation à la rêverie, un ballet où la matière et le vent se réinventent, sur les notes de Claude Debussy.
Information importante : le spectacle se déroulera dans le gymnase du Lycée François Villon, 16 bis Avenue Marc Sangnier 75014 Paris
Conception et écriture – Phia Ménard
Assistée de Jean-Luc Beaujault
Interprétation en alternance – Cécile Briand, Silvano Nogueira
Création de la bande sonore – Ivan Roussel d’après l’œuvre de Claude Debussy
Diffusion de la bande sonore, en alternance – Olivier Gicquiaud, Ivan Roussel, Manuel Menes
Conception des marionnettes – Phia Ménard
Réalisation des marionnettes – Claire Rigaud
Photographies – Jean-Luc Beaujault
Co-directrice, administratrice et chargée de diffusion – Claire Massonnet
Régisseur général – Olivier Gicquiaud
L’après-midi d’un foehn, une pièce iconique de Phia Ménard qui a fait le tour du monde, à (re)découvrir seul(e) ou en famille, pour un émerveillement assuré.
Le vendredi 22 mai 2026
de 20h00 à 20h25
Le vendredi 22 mai 2026
de 18h00 à 18h30
Le vendredi 22 mai 2026
de 14h00 à 14h30
payant Tout public. A partir de 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-22T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-22T23:25:00+02:00
Date(s) : 2026-05-22T14:00:00+02:00_2026-05-22T14:30:00+02:00;2026-05-22T18:00:00+02:00_2026-05-22T18:30:00+02:00;2026-05-22T20:00:00+02:00_2026-05-22T20:25:00+02:00
Gymnase de la cité scolaire François Villon 16 bis avenue Marc Sangnier 75014 Paris
https://theatre14.mapado.com/event/699236-festival-woke-lapres-midi-dun-foehn-version-1 +33145454977 billetterie@theatre14.fr
Afficher la carte du lieu Gymnase de la cité scolaire François Villon et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Startup For Girls : Et si demain, c’était TOI la boss? Altitude Infra La Defense Courbevoie 22 avril 2026
- Stage arts plastiques | Chasse aux images | Vacances de Printemps 2026 Feibai Institute Paris 22 avril 2026
- Les ateliers au musée – vacances d’avril 2026 Musée des Plans-Reliefs Paris 22 avril 2026
- Journée de la terre nourricière : ferme pédagogique, ateliers et expo ! La Roche Paris 22 avril 2026
- Mon premier atelier santé environnement au centre de PMI Caillebotte Centre de PMI Caillebotte PARIS 22 avril 2026