Un spectacle à voir en famille ! Gymnase de la cité scolaire François Villon Paris

Danse, marionnettes – 25 mn – dès 5 ans, tout public

Dans cette pièce iconique du répertoire de Phia Ménard, au gré des vents et des tourbillons, des figures légères et virevoltantes semblent s’émanciper, traversant les obstacles, pour franchir les océans et les montagnes, faire d’autres rencontres, se frotter à de nouvelles vies. Et si nous aussi, humains ancrés au sol, pouvions nous affranchir de la gravité, nous abandonner à la danse insaisissable de l’air et flirter avec l’imprévisible ? Une invitation à la rêverie, un ballet où la matière et le vent se réinventent, sur les notes de Claude Debussy.

Information importante : le spectacle se déroulera dans le gymnase du Lycée François Villon, 16 bis Avenue Marc Sangnier 75014 Paris

Conception et écriture – Phia Ménard

Assistée de Jean-Luc Beaujault

Interprétation en alternance – Cécile Briand, Silvano Nogueira

Création de la bande sonore – Ivan Roussel d’après l’œuvre de Claude Debussy

Diffusion de la bande sonore, en alternance – Olivier Gicquiaud, Ivan Roussel, Manuel Menes

Conception des marionnettes – Phia Ménard

Réalisation des marionnettes – Claire Rigaud

Photographies – Jean-Luc Beaujault

Co-directrice, administratrice et chargée de diffusion – Claire Massonnet

Régisseur général – Olivier Gicquiaud

L’après-midi d’un foehn, une pièce iconique de Phia Ménard qui a fait le tour du monde, à (re)découvrir seul(e) ou en famille, pour un émerveillement assuré.

Le vendredi 22 mai 2026

de 20h00 à 20h25

Le vendredi 22 mai 2026

de 18h00 à 18h30

Le vendredi 22 mai 2026

de 14h00 à 14h30

payant Tout public. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-22T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-22T23:25:00+02:00

Date(s) : 2026-05-22T14:00:00+02:00_2026-05-22T14:30:00+02:00;2026-05-22T18:00:00+02:00_2026-05-22T18:30:00+02:00;2026-05-22T20:00:00+02:00_2026-05-22T20:25:00+02:00

Gymnase de la cité scolaire François Villon 16 bis avenue Marc Sangnier 75014 Paris

https://theatre14.mapado.com/event/699236-festival-woke-lapres-midi-dun-foehn-version-1 +33145454977 billetterie@theatre14.fr



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