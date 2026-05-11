Un spectacle de danses multicurelles Théâtre saint louis Pau

Pau

Un spectacle de danses multicurelles

Théâtre saint louis 1 rue saint louis Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 14:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Un spectacle de danses multiculturelles haut en couleurs (Danses Indiennes, Orientales, Russes, Chinoises, Thaitiennes, Danses Latines, Cabaret). .

Théâtre saint louis 1 rue saint louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 02 73 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Un spectacle de danses multicurelles

L’événement Un spectacle de danses multicurelles Pau a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Pau