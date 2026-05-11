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Un spectacle de danses multicurelles Théâtre saint louis Pau

Un spectacle de danses multicurelles Théâtre saint louis Pau

Un spectacle de danses multicurelles Théâtre saint louis Pau dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Théâtre saint louis

Adresse : 1 rue saint louis

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif

Pau

Un spectacle de danses multicurelles

Théâtre saint louis 1 rue saint louis Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 14:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Un spectacle de danses multiculturelles haut en couleurs (Danses Indiennes, Orientales, Russes, Chinoises, Thaitiennes, Danses Latines, Cabaret).   .

Théâtre saint louis 1 rue saint louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 02 73 27 

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English : Un spectacle de danses multicurelles

L’événement Un spectacle de danses multicurelles Pau a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Pau

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