Un spectacle de danses multicurelles Théâtre saint louis Pau
Un spectacle de danses multicurelles Théâtre saint louis Pau dimanche 24 mai 2026.
Pau
Un spectacle de danses multicurelles
Théâtre saint louis 1 rue saint louis Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 14:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Un spectacle de danses multiculturelles haut en couleurs (Danses Indiennes, Orientales, Russes, Chinoises, Thaitiennes, Danses Latines, Cabaret). .
Théâtre saint louis 1 rue saint louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 02 73 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Un spectacle de danses multicurelles
L’événement Un spectacle de danses multicurelles Pau a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Espaces Pluriels Strano Cirque Trottola Chapiteau Stade Tissié Pau 11 mai 2026
- Exposition: Aquarelle et céramique Jean-Marc Baldissin Chapelle de la Persévérance Pau 11 mai 2026
- Théâtre à Pau Scènes de la vie conjugale Salle du Foirail Pau 12 mai 2026
- Théâtre à Pau Scènes de la vie conjugale Salle du Foirail Pau 13 mai 2026
- Espaces Pluriels Strano Cirque Trottola Chapiteau Stade Tissié Pau 13 mai 2026