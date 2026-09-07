Un trésor de la cathédrale, Cathédrale Notre-Dame-du-Réal, Embrun

Informations pratiques

Un trésor de la cathédrale Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00 Cathédrale Notre-Dame-du-Réal Hautes-Alpes

Limité à 19 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Dans la cathédrale Notre-Dame du Réal, la chapelle Sainte-Anne, habituellement fermée, abrite des trésors de tableaux et un petit orgue. Les vitrines installées dans les années 80, exposent des objets et vêtements liturgiques du XVe au XIXe siècle dont certains ont été restaurés. Nombre limité de places.

Cathédrale Notre-Dame-du-Réal Rue de l’Archevéché, 05200 Embrun, France Embrun 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 43 72 72 »}]

Dans la cathédrale Notre-Dame du Réal, la chapelle Sainte-Anne, habituellement fermée, abrite des trésors de tableaux et un petit orgue. Les vitrines installées dans les années 80, exposent des et du…

Embrun, cathédrale, vêtement, détail © Pays d’art et d’histoire Serre-Ponçon Guillestrois-Queyras