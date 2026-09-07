Visite commentée – Les Capucins, Embrun centre d’art contemporain les Capucins, Embrun

Informations pratiques

Visite commentée – Les Capucins Samedi 19 septembre, 11h00 Embrun centre d’art contemporain les Capucins Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’équipe du centre d’art contemporain Les Capucins, propose une visite commentée dédiée le samedi 19 septembre à 11h. Retraçant l’histoire de l’ancienne chapelle de sa construction au XVIIème siècle jusqu’à sa réhabilitation en 2011, la visite permettra également de découvrir les coulisses du centre d’art et l’exposition « Après le virage c’est chez moi » avec Albanne Cannet del Litto, Kwama Frigaux, Tipoume – Paula Garin-Seignol, Daphné Kaincz, Marie Lafaille & Lou Lombard, six jeunes artistes haut-alpines réunies pour les 15 ans du centre d’art.

Embrun centre d’art contemporain les Capucins Espace Delaroche, 05200 Embrun Embrun 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.lescapucins.org Centre d’art contemporain Les Capucins, ancien couvent (XVIIe siècle) transformé en lieu d’exposition. Ouvert de Pâques à la Toussaint. Entrée libre

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’équipe du centre d’art contemporain Les Capucins, propose une visite commentée dédiée le samedi 19 septembre à 11h. Retraçant l’histoire de de…

© Centre d’art contemporain Les Capucins, Ville d’Embrun, 2025.