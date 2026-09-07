Visite commentée – Les Capucins, Embrun centre d’art contemporain les Capucins, Embrun
samedi 19 septembre 2026 · Embrun centre d'art contemporain les Capucins · Embrun
Informations pratiques
Visite commentée – Les Capucins Samedi 19 septembre, 11h00 Embrun centre d’art contemporain les Capucins Hautes-Alpes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’équipe du centre d’art contemporain Les Capucins, propose une visite commentée dédiée le samedi 19 septembre à 11h. Retraçant l’histoire de l’ancienne chapelle de sa construction au XVIIème siècle jusqu’à sa réhabilitation en 2011, la visite permettra également de découvrir les coulisses du centre d’art et l’exposition « Après le virage c’est chez moi » avec Albanne Cannet del Litto, Kwama Frigaux, Tipoume – Paula Garin-Seignol, Daphné Kaincz, Marie Lafaille & Lou Lombard, six jeunes artistes haut-alpines réunies pour les 15 ans du centre d’art.
Embrun centre d’art contemporain les Capucins Espace Delaroche, 05200 Embrun Embrun 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.lescapucins.org Centre d’art contemporain Les Capucins, ancien couvent (XVIIe siècle) transformé en lieu d’exposition. Ouvert de Pâques à la Toussaint. Entrée libre
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’équipe du centre d’art contemporain Les Capucins, propose une visite commentée dédiée le samedi 19 septembre à 11h. Retraçant l’histoire de de…
© Centre d’art contemporain Les Capucins, Ville d’Embrun, 2025.
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