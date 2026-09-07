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Visite commentée – Les Capucins, Embrun centre d’art contemporain les Capucins, Embrun

samedi 19 septembre 2026 · Embrun centre d'art contemporain les Capucins · Embrun

Visite commentée – Les Capucins, Embrun centre d’art contemporain les Capucins, Embrun

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Embrun centre d'art contemporain les Capucins
Adresse
Espace Delaroche, 05200 Embrun
Ville
05200 Embrun
Département
Hautes-Alpes

Visite commentée – Les Capucins Samedi 19 septembre, 11h00 Embrun centre d’art contemporain les Capucins Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’équipe du centre d’art contemporain Les Capucins, propose une visite commentée dédiée le samedi 19 septembre à 11h. Retraçant l’histoire de l’ancienne chapelle de sa construction au XVIIème siècle jusqu’à sa réhabilitation en 2011, la visite permettra également de découvrir les coulisses du centre d’art et l’exposition « Après le virage c’est chez moi » avec Albanne Cannet del Litto, Kwama Frigaux, Tipoume – Paula Garin-Seignol, Daphné Kaincz, Marie Lafaille & Lou Lombard, six jeunes artistes haut-alpines réunies pour les 15 ans du centre d’art.

Embrun centre d’art contemporain les Capucins Espace Delaroche, 05200 Embrun Embrun 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.lescapucins.org Centre d’art contemporain Les Capucins, ancien couvent (XVIIe siècle) transformé en lieu d’exposition. Ouvert de Pâques à la Toussaint. Entrée libre
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’équipe du centre d’art contemporain Les Capucins, propose une visite commentée dédiée le samedi 19 septembre à 11h. Retraçant l’histoire de de…

© Centre d’art contemporain Les Capucins, Ville d’Embrun, 2025.

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