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Un Violon sur la Ville Les ateliers musicaux Yamaha Sur le Port de Royan Royan

Un Violon sur la Ville Les ateliers musicaux Yamaha Sur le Port de Royan Royan mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Sur le Port de Royan

Adresse : Sous la tente d’Un Violon sur le Sable

Ville : 17200 Royan

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Royan

Un Violon sur la Ville Les ateliers musicaux Yamaha

Sur le Port de Royan Sous la tente d’Un Violon sur le Sable Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 11:00:00
fin : 2026-07-30 18:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Vous avez toujours rêvé de jouer d’un instrument de musique mais vous n’avez jamais osé franchir le pas ? Venez vivre une expérience unique avec Les Ateliers musicaux YAMAHA !
C’est ici que commence le chemin jusqu’à la scène.
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Sur le Port de Royan Sous la tente d’Un Violon sur le Sable Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 27 87 

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English :

Have you always dreamed of playing a musical instrument, but never dared take the plunge? Come and enjoy a unique experience with Les Ateliers musicaux YAMAHA!
This is where the road to the stage begins.

L’événement Un Violon sur la Ville Les ateliers musicaux Yamaha Royan a été mis à jour le 2026-05-20 par Mairie de Royan

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