Un Violon sur la Ville Les ateliers musicaux Yamaha Sur le Port de Royan Royan
Un Violon sur la Ville Les ateliers musicaux Yamaha Sur le Port de Royan Royan mercredi 29 juillet 2026.
Royan
Un Violon sur la Ville Les ateliers musicaux Yamaha
Sur le Port de Royan Sous la tente d’Un Violon sur le Sable Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 11:00:00
fin : 2026-07-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Vous avez toujours rêvé de jouer d’un instrument de musique mais vous n’avez jamais osé franchir le pas ? Venez vivre une expérience unique avec Les Ateliers musicaux YAMAHA !
C’est ici que commence le chemin jusqu’à la scène.
.
Sur le Port de Royan Sous la tente d’Un Violon sur le Sable Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 27 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Have you always dreamed of playing a musical instrument, but never dared take the plunge? Come and enjoy a unique experience with Les Ateliers musicaux YAMAHA!
This is where the road to the stage begins.
L’événement Un Violon sur la Ville Les ateliers musicaux Yamaha Royan a été mis à jour le 2026-05-20 par Mairie de Royan
À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)
- Avant-première Après la fin Place de la Gare Royan 22 mai 2026
- Braderie Secours Populaire Royan 23 mai 2026
- Seul en scène Xavier Thuizat L’Odyssée du vin Le Palais Royan Événements Royan 23 mai 2026
- Audrey Joumas Trio Chanson Bluesy * ANNULÉ * La Cigale de Royan Royan 24 mai 2026
- Coloriage party Hobbies et compagnie Royan 27 mai 2026