Un virage pour Jacky 41 rue Jobin (entrée piéton) Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

Un virage pour Jacky

Mercredi 12 mai 2027 de 19h à 20h. 41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-12 19:00:00

fin : 2027-05-12 20:00:00

Date(s) :

2027-05-12

Portrait subjectif et dansé de Jacky Medefo, ce solo se construit dans les danses traditionnelles du Cameroun d’où il est originaire et dans les couloirs des scènes queer. Une danse rien qu’à lui s’invente chargée de toutes les émotions du monde.Enfants

Jacky Medefo est un danseur né. Il arrive en France depuis le Cameroun à l’âge de 11 ans, déjà porté par les danses transmises par les femmes de sa famille et les clips vus à la télévision.



La rencontre avec Magda Kachouche leur donne envie de dessiner dans ce spectacle un portrait subjectif du danseur. Un autre mouvement est exploré, une danse qui n’appartiendrait qu’à Jacky. Elle aurait les pieds enracinés dans la forêt sacrée de ses ancêtres, s’inspirerait des danses de la pop-culture dont il s’est abondamment nourri. Sa danse n’aurait pas de genre, pour ouvrir les possibles.





La danse de Jacky est à la fois issue d’une transmission familiale, de la découverte de la danse à l’école, de la scène queer et de la rencontre avec des chorégraphes contemporains. La danse de Jacky est tout ça et rien qu’à lui. .

41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A subjective and dance-based portrait of Jacky Medefo, this solo piece draws on the traditional dances of Cameroon—where he is from—and the queer dance scene. A dance style unique to him, brimming with all the emotions of the world.

L’événement Un virage pour Jacky Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille