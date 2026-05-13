Un voyage au cœur de l’art médiéval, Musée de l’Œuvre Notre-Dame, Strasbourg

Un voyage au cœur de l’art médiéval Samedi 23 mai, 19h00 Musée de l’Œuvre Notre-Dame Bas-Rhin

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Visite libre des collections du Musée de l’Oeuvre Notre-Dame

Musée de l’Œuvre Notre-Dame 3 place du Château, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0368986150 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-de-l-oeuvre-notre-dame

Visite libre des collections du Musée de l’Oeuvre Notre-Dame

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