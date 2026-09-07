Un voyage au Moyen Âge : venez découvrir la tour Jean sans Peur,unique vestige du palais des ducs de Bourgogne avec accès à l’expo Mode au Moyen Âge !, Tour Jean Sans Peur, Paris

Informations pratiques

Un voyage au Moyen Âge : venez découvrir la tour Jean sans Peur,unique vestige du palais des ducs de Bourgogne avec accès à l’expo Mode au Moyen Âge ! 19 et 20 septembre Tour Jean Sans Peur Paris

Tarif unique : 2,50€ par personne (merci de prévoir de la monnaie). Sans réservation. Accès limité à 40 personnes en même temps et à une heure sur la totalité du site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette année 2026, la tour Jean sans Peur participe de nouveau aux Journées Européennes du Patrimoine !

Durant un week-end, petits et grands pourront découvrir ce monument, unique vestige du grand palais des ducs de Bourgogne à la fin du Moyen Âge.

Toutes les pièces seront accessibles, chaque salle de la tour étant aménagée avec un thème sur la vie quotidienne, la construction ou le contexte historique de cette fin du Moyen Âge. Un parcours jeu sera offert aux enfants ! Il sera également possible de visiter l’exposition 2026 consacrée à la Mode au Moyen Âge (direction : Nadège Gauffre Fayolle, historienne – reconstitutions : Nicolas Baptiste et Soline Anthore Baptiste, historiens)

Le billet des JEP (tarif unique de 2,50€) permettra également de découvrir l’exposition Mode au Moyen Âge. Ce tarif modique (2,50€ au lieu de 7€) permet de financer l’organisation des JEP, l’association n’étant pas subventionnée. Merci de prévoir de la monnaie.

Dernière visite à 17h15 chaque jour. Accès sans réservation.

L’ensemble de la visite sera limité à une heure pour permettre au plus grand nombre de visiter la tour. Une équipe de médiateurs sera présente pour présenter le site et répondre à toutes les questions.

Toutes les infos sur www.tourjeansanspeur.com

Tour Jean Sans Peur 20 Rue Etienne Marcel, 75002 Paris, France Paris 75002 Quartier de Bonne-Nouvelle Paris Île-de-France +33140262028 https://tourjeansanspeursite.wordpress.com https://www.instagram.com/tourjsp/;https://x.com/TourJSP [{« link »: « http://www.tourjeansanspeur.com »}] La tour Jean sans Peur est l’unique témoin intact du grand palais médiéval des ducs de Bourgogne, anciennement hôtel d’Artois. Propriété de la Ville de Paris, le monument a été ouvert en 1999 par l’association des amis de la tour Jean sans Peur avec l’appui d’universitaires.

Symbole de la prise de pouvoir sur le roi Charles VI en 1409, il renferme un splendide escalier terminé par une voûte sculptée unique en France. Accessible sur ses cinq niveaux jusqu’à la charpente, il possède également deux pièces hautes surplombant l’Hôtel de Bourgogne, servant de lieu de réunion privée. Très lumineuses, chacune est munie de latrines à fosse, parmi les plus anciennes de Paris. Installées au revers de cheminées et munies d’un conduit d’aération, elles témoignent d’un grand confort. Les reconstitutions entreprises depuis 2003 dans chacune des pièces permettent d’évoquer l’aspect originel, complétant le parcours de visite permanent et les expositions temporaires sur la vie quotidienne médiévale. Métro 4 – Arrêt Étienne Marcel. Ouverture de 13h30 à 18h les mercredis – samedis et dimanches pour le public individuel (sans réservation) Ouverture entre 10h et 18h les mardis – jeudis et vendredis pour les groupes (sur réservation).

Visite libre

©Asso Amis Tour Jean sans Peur