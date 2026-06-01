UN VOYAGE DANS LE TEMPS AVEC LA MARIE-THÉRÈSE Saint-Nazaire-d’Aude

Saint-Nazaire-d’Aude

UN VOYAGE DANS LE TEMPS AVEC LA MARIE-THÉRÈSE

Allée de la Glacière Saint-Nazaire-d’Aude Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Les 27 et 28 juin prochain, la base nautique Riverly au Somail célèbrera un triple événement le trentième anniversaire du classement du Canal du Midi au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’escale exceptionnelle de péniche la Marie-Thérèse et le lancement de Riverly n°1 français des bateaux fluviaux sans permis. Une journée placée sous le signe de la transmission et de l’avenir du tourisme fluvial.

Une fête au cœur du Somail

La Marie-Thérèse, un patrimoine vivant

Construite en 1855, la Marie-Thérèse est étroitement liée à l’histoire de la famille Denty, dont quatre générations ont vécu et travaillé à bord. Aujourd’hui préservée par l’association Aventure Plurielle, elle demeure un témoignage exceptionnel du patrimoine fluvial du Canal du Midi.

Riverly, une nouvelle étape

Cet événement marquera également le lancement officiel de Riverly, nouvelle marque issue de Locaboat et Nicols. Leader de la navigation de plaisance sans permis, Riverly dispose d’une flotte de 550 bateaux, dont une partie est basée sur le Canal du Midi, et invite de nouveaux voyageurs à découvrir l’aventure fluviale

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Allée de la Glacière Saint-Nazaire-d’Aude 11120 Aude Occitanie

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English :

On June 27 and 28, the Riverly water sports center in Le Somail will celebrate a triple event: the 30th anniversary of the Canal du Midi’s designation as a UNESCO World Heritage Site, the special stopover of the houseboat “La Marie-Thérèse,” and the launch of Riverly No. 1, France’s first license-free riverboat. A day dedicated to passing on traditions and the future of river tourism.

A celebration in the heart of Le Somail

The Marie-Thérèse: A Living Heritage

Built in 1855, the Marie-Thérèse is closely linked to the history of the Denty family, four generations of whom lived and worked aboard her. Today, preserved by the Aventure Plurielle association, it remains an exceptional testament to the river heritage of the Canal du Midi.

Riverly, a New Chapter

This event will also mark the official launch of Riverly, a new brand created by Locaboat and Nicols. As the leader in license-free recreational boating, Riverly operates a fleet of 550 boats—some of which are based on the Canal du Midi—and invites new travelers to discover the adventure of river cruising.

L’événement UN VOYAGE DANS LE TEMPS AVEC LA MARIE-THÉRÈSE Saint-Nazaire-d’Aude a été mis à jour le 2026-06-16 par