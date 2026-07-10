Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-18 18:30 – 23:00

Gratuit : oui Accès gratuit au site, festival et animations / Spectacles et concerts 8 € à 40 € Accès gratuit au site, au village, au festival culinaire Franquette et aux animations extérieures.Soirée humour : Parterre 40 € / 28 € réduit – Gradins 30 € / 21 € réduit – 8 € Carte blancheSoirée pop-rock : 38 € / 25 € réduit / 8 € Carte blanche Réservations pour la soirée humour et la soirée pop-rock : https://www.exponantes.com/un-week-end-au-laps-billetterie/ Tout public

Les 18, 19 et 20 septembre 2026, une nouvelle salle de spectacle ouvre à Nantes : trois jours pour découvrir le LAPS, au cœur du Parc des Expositions. « Un week-end au LAPS » se veut fédérateur, accessible et résolument local, avec une programmation éclectique et accessible à tous portée par de nombreux talents nantais. Vendredi 18 septembre 2026 de 18h30 à 23h :18h30 – Ouverture du site avec le festival culinaire Franquettede 20h30 à 22h – Soirée humour proposée par la Compagnie du Café-Théâtre avec Arnaud Tsamère, Tom Baldetti, Blandine Lehout, Mélodie Fontaine, Nina Azoulai, Kévin Robin, Angie Degrolard – Soirée sur réservation Samedi 19 septembre 2026 de 11h30 à 23h :Dès 11h30 – Une journée rythmée par des animations extérieures culturelles et familiales, et le festival culinaire Franquette.de 18h30 à 23h : Soirée pop-rock nantaise réunissant Pony Pony Run Run, Astéréotypie, Malted Milk feat 20SYL & Mr.J.Medeiros et CJ Beth – Soirée sur réservation Dimanche 20 septembre 2026 de 11h30 à 18h30 :Animations extérieures, Dj set, festival culinaire Franquette et découverte des backstages de la salle de spectacle du LAPS, en visite libre ou en visite guidée.

Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire Nantes Erdre Nantes 443000

https://www.exponantes.com/un-weekend-au-laps/



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