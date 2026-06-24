Un week-end chargé ESPACE DES ARTS Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Un week-end chargé

ESPACE DES ARTS 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 39 – 39 – 69 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 16:30:00

fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :

2026-12-06

Après le succès de la pièce Tout va très bien, ne manquez pas la nouvelle mise en scène d’Arthur Jugnot, portée par l’écriture incisive d’Éric Assous !

Avec Arthur Jugnot, Davy Sardou, Zoé Bruneau, Christophe Duthuron, Julie Desbruères, Manu Rui Silva, Nadia Jandeau

Un dîner bascule lorsque Ariane découvre un SMS compromettant sur le téléphone de son mari Fred. Ce message, envoyé par erreur, déclenche une spirale de quiproquos, de mensonges et de manipulations. Entre un patron cynique, une secrétaire ambiguë et un frère envahissant, chacun tente de sauver les apparences mais le week-end vire au cauchemar.

Une satire féroce du couple, du pouvoir et du mensonge à l’ère du texto et des smileys. .

ESPACE DES ARTS 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Un week-end chargé

L’événement Un week-end chargé Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-24 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I