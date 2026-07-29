Un week-end chargé Théâtre Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage

Informations pratiques

Châtelaillon-Plage

Un week-end chargé Théâtre

Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51 boulevard de la République Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif réduit

-18ans, étudiants sur présentation d’un justificatif et strapontins uniquement le pass Temps Libre ne donne pas accès au tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Samedi 10 octobre 2026 à 20h30, la Scène de Beauséjour accueille Un week-end chargé. Une comédie d’Éric Assous où SMS, mensonges et quiproquos font basculer un dîner en véritable chaos.

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Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51 boulevard de la République Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 49 50

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English : Un week-end chargé Théâtre

On Saturday, October 10, 2026, at 8:30 PM, the Scène de Beauséjour presents *Un week-end chargé* (A Busy Weekend). It is a comedy by Éric Assous in which text messages, lies, and misunderstandings turn a dinner party into total chaos.

L’événement Un week-end chargé Théâtre Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage