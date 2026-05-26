Un week-end de fous Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Un week-end de fous

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-09-11 21:50:00

Date(s) :

2026-09-11

Comédie Une demande en mariage qui tourne à la catastrophe.

La folie est-elle contagieuse ? Robert et Sarah vont l’apprendre à leurs dépens. Ils vivent le grand amour depuis 7 ans. Rob est prêt au grand saut le mariage. Mais Jano, son meilleur ami, celui avec qui il a fait les 400 coups, débarque pour une petite visite. Ce dernier tout droit sorti de l’hôpital psychiatrique va s’incruster dans leur nid douillet pour un week-end qui va mener ce couple s’aimant passionnément … À la folie ! .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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L’événement Un week-end de fous Bayonne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Bayonne